Giovani scrittori si raccontano: la penna ai tempi della tastiera

NOVI LIGURE — Giovani scrittori si raccontano oggi in biblioteca a Novi Ligure. Alle 18.00, nell’ambito della rassegna “Novi d’autore”, si terrà l’incontro “La penna ai tempi della tastiera”, con la presenza di autori che parleranno delle proprie esperienze, dei vissuti e dei sogni di ragazzi che hanno in comune l’amore per la scrittura. All’incontro parteciperà Arianna Succi Leonelli – una studentessa del liceo Amaldi – che parlerà della sua raccolta di scritti personali dal titolo “Voci di una piccola eternità”.