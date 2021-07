Sarvego Festival, bambini e ragazzi scoprono la magia dei libri

VAL BORBERA — Il Sarvego Festival – la rassegna che porta il meglio della letteratura e dell’illustrazione per ragazzi in alta val Borbera – entra nel vivo con Elisabetta Civardi e Gek Tessaro. Dopo gli appuntamenti di giugno riservati alle scuole, domani e sabato sarà infatti la volta degli eventi aperti al pubblico.

Venerdì 16 (ore 16.30), nel fiabesco contesto del “Paese degli Spaventapasseri”, a Vendersi, frazione di Albera Ligure, l’illustratrice Elisabetta Civardi racconterà “Quando gli animali non avevano la coda”, una storia della tradizione africana riscritta in chiave moderna da Anselmo Roveda e disegnata dalla stessa Civardi. Una mescolanza di mondi che fa avvicinare alla dimensione animale, per riscoprire l’importanza di quelli che a volte appaiono come semplici dettagli. I partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio creativo condotto dall’illustratrice e potranno partecipare a una passeggiata tra gli spaventapasseri del paese.

Lo spettacolo ispirato al libro di teatro disegnato “Libero Zoo” del pluripremiato narratore e artista visuale Gek Tessaro sarà protagonista della serata di Cantalupo Ligure, sabato 17 luglio alle 21.00: Tessaro darà vita a questa storia che è un inno alla libertà, alla selvatichezza, alla relazione uomo-natura, tutti temi molto cari al Sarvego Festival, attraverso una tecnica unica di disegno che in tempo reale si farà realtà e opera d’arte. Artista e pubblico saranno protagonisti di questo processo quasi magico, in un momento di unione che sarà difficile dimenticare.

Questa prima edizione del Sarvego Festival, dedicata a “Bestie e boschi”, prevede sei date per altrettanti libri illustrati per ragazzi, due dei quali vincitori del Premio Andersen 2021. Si tratta de “Il Gallinario”, di Barbara Sandri, Francesco Giubillini e Camilla Pintonato, che il 7 agosto sarà presentato a Cabella con una speciale performance visiva; e di “Io sono foglia”, di Angelo Mozzillo e Marianna Balducci, che il 13 agosto sarà protagonista nel Bosco dei Narcisi di Roccaforte, con la sua autrice e uno speciale laboratorio aperto ai bambini.