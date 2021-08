Elezioni comunali, a ottobre la sfida tra Basso e Braini

ARQUATA SCRIVIA — Si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre le elezioni comunali di Arquata Scrivia. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese infatti ha adottato il decreto che fissa la data delle elezioni amministrative.

La sfida, per ora, è tra il sindaco uscente Alberto Basso (sostenuto dal centrodestra) e Federico Bràini, alla guida di una lista civica di centrosinistra. Per la presentazione delle candidature c’è però tempo fino al 4 settembre, quindi non sono escluse ulteriori sorprese.

Arquata, Alberto Basso tenta il bis: di nuovo candidato a sindaco Pandemia permettendo, le elezioni dovrebbero tenersi in autunno. La lista civica Abc invece ha già annunciato che non si ripresenterà

In Piemonte sono in totale 150 i Comuni interessati dalle elezioni, mentre in provincia di Alessandria sono 21. Oltre ad Arquata, l’unico del circondario novese, si tratta di Borgo San Martino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cella Monte, Cerrina Monferrato, Isola Sant’Antonio, Merana, Monleale, Montecastello, Morbello, Odalengo Grande, Olivola, Pontecurone, Ponti, San Salvatore Monferrato, Sant’Agata Fossili e Terzo.

Nessuno dei Comuni coinvolti supera i 15 mila abitanti, quindi in provincia non si terrà il turno di ballottaggio che il decreto ministeriale ha fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.