Aspettando Miss Italia: in 14 si sfidano per la fascia di Miss Novi

NOVI LIGURE — Bellezza, bravura e simpatia saranno protagoniste venerdì 3 settembre a Novi Ligure per la finale regionale di Miss Italia. Sul palco ci saranno anche diverse ragazze del territorio per l’elezione della prima Miss Novi. Il concorso farà da anteprima alla blasonata manifestazione nazionale: «Non era detto che alla finale regionale di Miss Italia venissero selezionate anche giovani della nostra zona – spiega Pietro Matteo Gallo, uno degli organizzatori – Così abbiamo pensato di dare vita a questo evento collaterale, per dare spazio alle ragazze del posto».

In lizza per il titolo di reginetta della città ci sono Marta Audi (21enne di Capriata d’Orba), Chiara Carucciu (18 anni, Ovada), Cinzia Di Zenzo (34, Novi), Elvira Federico (33, Tortona), le gemelle Asia e Mara Giambarresi (16, Tagliolo Monferrato), Valentina Lupu (29, Novi), Eleonora Mazzeo (30, Alessandria), Laura Emilia Nencu (24, Novi), Chiara Pesce (17, Capriata d’Orba), Diletta Piana (26, Novi), Erica Spataro (24, Novi), Mimi Zeta (30, Novi) ed Eleonora Zuddas (23, Tortona).

Le ragazze di Miss Novi sfileranno lungo una passerella di 16 metri, presentate da Ghibly di Radio Monte Carlo e da Irene Volpino, una giovane promessa novese che studia teatro. Le giovani saranno poi votate da una giuria locale composta da personaggi dello spettacolo e della vita sociale. Oltre a quella di Miss Novi, verranno assegnate anche altre fasce, come Miss Portamento e Miss Mamma. Dopo questa prima fase si passerà poi al programma di Miss Italia interamente presentato dalla novese Giusy Cangemi.

La manifestazione si terrà nella piazza delle corriere, in via Pietro Isola. «Non è stato facile portare a Novi Miss Italia, perché altre località erano in lizza per ospitarla», dice ancora Gallo. Ma la New Season Agency che gestisce l’organizzazione ha selezionato proprio Novi, affidandosi a Sebastiano Reale in collaborazione con lo stesso Gallo e con Giovanni “Vanja” Lasagna.

Il giorno successivo, sabato 4 settembre, sempre piazza delle corriere accoglierà la band dei Divina Show, otto elementi con ballerine, cantanti, e i loro trasformismi di scena, con pezzi dagli anni Settanta ai giorni nostri.

