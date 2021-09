La Democrazia spiegata ai bambini nel libro dell'avvocato Quaglia

ARQUATA SCRIVIA — Il secondo libro di Barbara Quaglia sarà protagonista del nuovo appuntamento di “ViaggiAmo con i libri”, la rassegna culturale organizzata ad Arquata Scrivia dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Librialsole. Sabato 18 settembre alle 16.00, in piazza Santo Bertelli, l’avvocato Barbara Quaglia, in compagnia di Alessandro Tacchino, curatore del volume, presenterà il suo nuovo racconto “Democrazia: una montagna da difendere”.

Il libro, edito da Vallescrivia, è la seconda opera dell’autrice rivolta ai bambini. Così come nella sua prima pubblicazione “Costituzione: una città da salvare”, il nuovo volume è ricco di illustrazioni che fanno da cornice a parole semplici, adatte a un pubblico di bambini e ragazzi, con le quali l’autrice racconta il tema del diritto e dell’educazione civica.

Una storia avvincente, una favola che si rivolge ai piccoli ma anche agli adulti, per la sua raffinatezza e intelligenza, e perché ci ricorda quanto la nostra democrazia sia fragile e abbia sempre bisogno di tutto il nostro impegno.

Avvocato del lavoro

Barbara Quaglia, 46enne di Arquata Scrivia, è avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, nonché mamma di Sebastiano e Martino, con i quali ama inventare favole e racconti. Da alcuni anni organizza laboratori e attività nelle scuole elementari per far comprendere ai più piccoli l’importanza dei diritti.

In caso di maltempo l’incontro si terrà al teatro della Juta di via Buozzi.