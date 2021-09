«Impianti sportivi e ristori ai club, investito mezzo milione di euro»

NOVI LIGURE — Quasi mezzo milione di investimenti nello sport. Durante la presentazione della Giornata dello sport, che si terrà sabato a Novi Ligure, la giunta comunale ha fatto il punto sugli interventi effettuati nel corso del 2021 per la ristrutturazione straordinaria degli impianti sportivi.

Tra i principali interventi rientrano quelli effettuati nella palestra della Forza e Virtù: dopo la nuova centrale termica installata lo scorso anno, si sono conclusi i lavori di messa a norma per il nuovo certificato di prevenzione incendi grazie alla realizzazione di nuovi percorsi d’esodo, la sostituzione totale dei finestroni e l’adeguamento impiantistico.

Palestra di via Rattazzi restituita alla scuola dopo i lavori Eliminato l'amianto della copertura, ora potrà essere nuovamente utilizzata dagli alunni delle "Martiri" e dalle società sportive

Inoltre è stato completamente sostituito il tetto in eternit della palestra Martiri in via Rattazzi ed è in via di ultimazione la demolizione del manufatto adiacente (ex spogliatoi Collinetta).

Per il campo in sintetico San Marziano è stata sostituita la vecchia illuminazione, intervento che consentirà un notevole risparmio energetico e l’omologazione per le partite in notturna.

Una festa dello sport ricordando Parodi e Barbagelata In città la sfilata delle associazioni sportive. Prevista l'intitolazione di pattinodromo e palazzetto

Infine sono in corso i lavori di risistemazione dello stadio Girardengo, finalizzati all’omologazione per le categorie superiori e al conseguente ottenimento del nuovo certificato di prevenzione incendi, e a breve sarà ripristinato il fondo del pattinodromo.

Per quanto riguarda l’emergenza Covid, il Comune ha inoltre stanziato risorse straordinarie per le società sportive. In particolare, 33.500 euro a titolo di ristoro sono stati destinati al Comitato della Consulta sportiva, che si occuperà della distribuzione alle diverse società, mentre altri 15 mila euro saranno finalizzati alla ripresa delle attività sportive. «In tutto, quindi, quasi 50 mila euro ulteriori messi a disposizione con la consapevolezza che l’emergenza sta causando danni ingenti e che le attività sportive sono fondamentali per un equilibrato sviluppo psico-fisico di tutti i bambini e i ragazzi», dicono dall’amministrazione comunale.