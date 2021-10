Forza e Virtù, podio sfiorato al regionale Allieve Gold 2

TORINO — Quarto posto per la squadra della Forza e Virtù alla prima prova del campionato regionale Allieve Gold 2 che si è svolta domenica a Torino. Per il sodalizio di Novi Ligure sono scese in pedana Elisa Sartirana, Agnese Moncalvo, Lisa Bagnasco e Andrea Dolcino.

Nonostante un’estate un po’ travagliata per i lavori che hanno interessato la palestra di via Carducci, il quartetto bianconero si è presentato all’appuntamento con una buona condizione e la gara è filata via liscia fino alla prova del corpo libero, in cui purtroppo le ragazze sono incappate in due errori che hanno compromesso il podio relegando così la squadra al quarto posto finale.

Nel complesso, comunque, le ginnaste novesi si sono comportate bene con ottime esecuzioni al volteggio, buone alla trave mentre un certo gap nei confronti delle prime tre squadre in classifica dovrà essere colmato alle parallele.

Il prossimo impegno per il quartetto è previsto per il 24 ottobre mentre dopodomani saranno impegnate nel campionato Gold individuale per la categoria Junior 1 Giorgia Piccarolo e Melissa Caraccio, anche loro alla prima uscita in questa seconda parte di stagione.