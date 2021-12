Musicanovi, Patria e Ballario in concerto all'auditorium Casella

NOVI LIGURE — Questa sera a Novi Ligure la 29esima edizione della rassegna Musicanovi prevede il concerto di Sergio Patria (violoncello) ed Elena Ballario (pianoforte). I due artisti, alle 21.00 presso l'auditorium Casella alla ex caserma Giorgi di via Verdi, si esibiranno in un repertorio violoncellistico di estrazione popolare.

Il programma prevede Gaspar Cassadò (1897-1966) Sonata nello stile antico spagnuolo, Robert Schumann (1810-1856) Funf Stucke im Volkston op. 102, Frédéric Chopin (1810-1849) Introduzione e Polacca brillante op. 3, Astor Piazzolla (1921-1992) Le grand Tango.

Il duo violoncello e pianoforte formato da Sergio Patria ed Elena Ballario, ha celebrato nel 2017 trent’anni di attività continuativa che lo ha portato ad esibirsi sui palcoscenici delle principali stagioni concertistiche italiane ed europee oltre che con repertori classici anche interprete di composizioni inedite originali o di trascrizioni scritte appositamente da Elena Ballario ed eseguite in esclusiva dal duo, sodalizio oltre che per la musica anche nella vita.