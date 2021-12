Un'astrofisica italiana alla Nasa: c'è "Spazio alla conoscenza"

NOVI LIGURE — Sesto appuntamento per l’Istituto Ciampini-Boccardo che avrà il piacere di ospitare in diretta streaming sul canale istituzionale Youtube della scuola, martedì 7 dicembre alle ore 16.00, la giovane astrofisica italiana che già da bambina sognava di poter lavorare alla NASA: Gioia Rau, la studentessa caparbia che guardava il Cielo, prima ancora della Terra racconterà il suo “cammino stellare” a partire dalla passione per l’astronomia trasmessagli dal genitore.

La dottoressa Gioia Rau è Research Assistant Professor presso il centro della NASA Goddard Space Flight Center a Greenbelt, nel Maryland. Si occupa di esopianeti e di astrofisica stellare utilizzando tecniche di intelligenza artificiale e servendosi dei telescopi più grandi del mondo sulla terra e nello spazio per studiare la vita ed il destino delle stelle.

In breve tempo la dott.ssa Rau ha raggiunto numerosi traguardi: oltre a pubblicazioni scientifiche e a collaborazioni internazionali è responsabile di missioni spaziali e continuerà a lavorare per creare un eccellente gruppo di ricerca supervisionando studenti, dottorandi e postdoc.

E’ da poco stata eletta capo del Working Group on Red Giants and Red Supergiants della International Astronomical Union; è molto impegnata nel promuovere i valori DEIA (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility), offrendo il suo prezioso supporto a favore dell’inclusione e della diversità. Ha ricevuto numerosi premi per la sua eccellenza in astrofisica dalla divisione di astrofisica del NASA Goddard Space Flight Center ed è stata selezionata da una prestigiosa giuria italiana quale una delle cinquanta donne più influenti in Italia su tecnologia e scienza. (Inspiring Fifty2021).

“Our biggest eyes on the Universe ” è il titolo della conferenza: uno sguardo ad alta risoluzione rivolto a stelle e a pianeti extrasolari, partendo dalla polvere di stelle che danno vita a nuovi sistemi planetari. Una storia infinita…