Canile, una raccolta fondi in memoria del dottor Pietrasanta

NOVI LIGURE — Una raccolta fondi per il canile, in memoria di Roberto Pietrasanta, il medico di Novi Ligure scomparso lo scorso 15 dicembre a 68 anni: l’ha organizzata Niccolò, uno dei due figli dello stimato ginecologo.

«Nonostante questo per la nostra famiglia sia un momento di grande tristezza, vorrei che ne nascesse qualcosa di bello. Mio papà amava i cani, la sua inseparabile Zelda, che gli ha fatto compagnia per 14 anni, era stata salvata e recuperata dai volontari di Arca Novese – spiega Niccolò Pietrasanta – Vorrei interamente destinare il ricavato di questa raccolta al canile di Novi Ligure, in modo da poter contribuire a una causa in cui mio papà, e noi con lui, teniamo moltissimo».

In appena due giorni, la sottoscrizione – avviata tramite la piattaforma web Gofundme – ha già raggiunto 600 euro. Per oltre vent’anni Roberto Pietrasanta era stato l’assistente di Pier Eligio Bertoli, storico primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Giacomo. Attualmente era titolare di uno studio privato a Novi Ligure, in via Garibaldi.