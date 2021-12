Ospedale Infantile: i doni della Croce Verde di Arquata Scrivia

ALESSANDRIA — Proseguono le donazioni all’Ospedale Infantile di Alessandria in occasione del Natale, stavolta grazie alla generosità della Croce Verde di Arquata Scrivia.

A consegnare alcuni sacchi ricolmi di regali il presidente Roberto Gattone, la vicepresidente Elena Burrone e il direttore degli acquisti Pietro Sartoris: «È un piacere per noi poter consegnare questi per bimbi ricoverati, affinché possano avere un sorriso in più in questo periodo di festività. Ci teniamo in questo modo a far sentire la nostra vicinanza e a porgere gli auguri di Natale a tutti loro, alle loro famiglie e agli operatori che svolgono il loro lavoro ogni giorno con competenza e passione. Ringraziamo per i dolci Elah Dufour di Novi Ligure e per i giochi la cartoleria Malvino di Arquata».

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ringrazia la Croce Verde di Arquata Scrivia per questo generoso pensiero per i piccoli pazienti del presidio pediatrico che potranno così trascorrere con un po’ più di gioia questi giorni di festa.

