Gavazzana Blues, rinviati a febbraio i primi due concerti

CASSANO SPINOLA — Sono stati rinviati a febbraio i due concerti in programma nella prima decade di gennaio al teatro Lux di Cassano Spinola, organizzati dall'associazione Gavazzana Blues. Val Bonetti & Beppe Semeraro sarà il duo che aprirà il 2022: i due musicisti saranno a Cassano lunedì 7 febbraio. Rinviato anche il concerto con Luciano Zadro Last Organ Trio (con Luciano Zadro alla chitarra, Yazan Greselin all’hammond & pianoforte e Tommy Bradiscio alla batteria): si terrà il 21 febbraio.

Val Bonetti è un chitarrista compositore di Milano. Alcune sue composizioni hanno vinto prestigiosi premi nell'ambito della chitarra acustica (Premio New Sounds al Guitar Meeting di Sarzana e Miglior Arrangiamento al Guitar festival di San Benedetto Po) e i suoi lavori sono stati ottimamente recensiti dalla stampa specializzata internazionale. Val si esibisce per strada, in house concert, come nei club e nei principali festival italiani dedicati alla chitarra acustica e all’estero.

L’armonicista Beppe Semeraro è un musicista navigato. Alle sue spalle anche molti concerti negli Usa sia in festival che in prestigiosi blues club. Ha diviso il palco con importanti capisaldi del blues come Junior Wells, Bob Brozman, Woody Mann, Sugar Blue ed il grande Sonny Terry.