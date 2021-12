"Natura contro natura", personale di Roberto Scarpone

GAVI — Ultimi giorni per visitare la personale di Roberto Scarpone, allestita alla galleria Spazio Arte di Gavi. Umore di mare, odore di bosco, scenari in cui inoltrarsi per respirare aria aperta, blu, verde - forse - senza grigio: la mostra del savonese Roberto Scarpone, intitolata “Natura Contro Natura” e presentata a Spazio Arte, ultima della stagione espositiva 2021, richiama in quei “territori naturali” a cui va il pensiero, che si sognano e si cercano appena al di fuori delle nostre quotidiane, vorticose eppur statiche, dimensioni antropizzate.

Autodidatta, formatosi ad Albisola tra botteghe e maestranze dell’arte ceramica, per poi approfondire la lavorazione del legno e del vetro, fino ai recenti studi di design e modellazione digitale, Scarpone percorre la contemporanea strada della Green Art. Parole chiave della sua opera e della rassegna, infatti, sono impatto zero, ricycling, protezione dell’ambiente e orientano lungo il presente allestimento tra sculture lignee, assemblaggi di minuterie scartate, packaging di cibo e altri resti di ogni giorno e installazioni di tavole, commistioni di ceramica e legno.

Rappresentative dell’attività di Roberto Scarpone, che comprende mostre e riconoscimenti in Italia e all’estero, la collaborazione con Legambiente Liguria per l’evento Natura Futura del 2018; e l’omaggio a Papa Francesco, lo scorso ottobre, durante l’udienza in Vaticano, della scultura in legno Heart - “crasi” tra le parole inglesi per cuore, arte e terra - per il suo concreto impegno nella tutela dell’ambiente.

Il “contro” evocato dal titolo dell’esposizione, infine, è monito pungente e ci interroga: non sarà che una “natura artificiale”, fatta dal recupero degli avanzi della società del consumo, come i pesciolini ricavati dalle scatolette di tonno, la “natura” del domani?

Fino al 31 dicembre, in Galleria delle Chiacchiere, Corte Zerbo, a Gavi. Orario: da venerdì a domenica 16.00-19.00, con ingresso libero.