Barbara Bianca torna sul piccolo schermo: nobildonna a Forum

SERRAVALLE SCRIVIA — Barbara Bianca torna sul piccolo schermo e lo fa negli studi di Forum, la popolare trasmissione televisiva portata al successo da Rita Dalla Chiesa e dal giudice Santi Licheri, e oggi condotta da Barbara Palombelli su Canale Cinque e Rete Quattro.

La 41enne di Serravalle Scrivia, che insieme al marito Massimo gestisce pizzeria De Rosa’s al quartiere Ca’ del Sole, è stata “arruolata” dalla Mediaset per interpretare la complessa parte di una donna di nobili origini, fuggita dalla famiglia quando era ragazza, e rimasta incinta di una bimba che ha poi abbandonato. La puntata di Forum è andata in onda l'altro ieri, ma può essere rivista online a questo link.

Il format della trasmissione, secondo quanto dichiarato dagli autori, prevede la messa in onda di storie vere, che però vengono interpretate non dai reali protagonisti, ma da attori o figuranti. Sul dietro le quinte vige però il riserbo: «Prima di vestire i panni di Beatrice, questo il nome della nobildonna che interpretavo, ho firmato con la produzione un accordo di riservatezza», spiega Barbara Bianca.

Che non è nuova a ruoli nel mondo della televisione. Due anni fa, proprio in questo periodo, aveva preso parte alla trasmissione “Guess My Age” condotta da Enrico Papi su Tv8. In quel caso Barbara interpretava se stessa, ovvero una pizzaiola di cui i concorrenti dovevano indovinare l’età esatta. «Forse sono stata notata dai produttori proprio in quell’occasione», dice oggi.