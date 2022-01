Novi Ligure: autobus in fiamme, scatta l'allarme

NOVI LIGURE - Un autobus di linea del Cit è stato bloccato da un incendio nel vano motore poco fa mentre transitava in via Pietro Isola.

L’autista dell’automezzo ha sentito uno strano rumore provenire dal vano motore del pullman, ha accostato in prossimità di una piazzola di sosta, è sceso per accertarsi cosa fosse accaduto e in quel momento ha visto fumo e fuoco.

Su richiesta del conducente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio, mentre i responsabili del Consorzio intercomunale trasporti hanno inviato un altro mezzo ad effettuare il servizio extraurbano di linea che aveva iniziato ad effettuare l’autobus fermato dal fuoco.

Si tratta di un mezzo che era prossimo all’alienazione, ma regolarmente revisionato. Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco e dei tecnici del Consorzio intercomunale trasporti di Novi per capire le cause che hanno innescato il fuoco, ma tutto fa supporre che si tratti di un fatto accidentale attribuibile alla vetustà dell’automezzo.