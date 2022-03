Peste suina, è arrivato il momento del fare

ALESSANDRIA - Si è concludo da poco, ad Alessandria, l'incontro con veterinari ed esperti di zooprofilassi per discutere degli effetti della peste suina africana e, soprattutto, delle misure che vanno adottate al più presto. Il commissario straordinario, Angelo Ferrari, spiega che non c'è tempo da perdere: "Occorre subito delimitare l'area per contenere i cinghiali e, contestualmente, provveedere al loro depopolamento". Su l 'Piccolo' di domani, i dettagli.