Un pomeriggio per scoprire i segreti dei portatori di Crocifisso

NOVI LIGURE — Domenica 27 marzo, dalle 15.30 alle 17.30, nella chiesa di San Pietro a Novi Ligure sarà possibile assistere alle prove dei portatori del Crocifisso della Confraternita di San Bernardino. Sarà l’occasione per scoprire come fa una sola persona a trasportare, mantenendolo perfettamente in piedi, un antico Crocifisso pesante alcune decine di chilogrammi: un connubio tra forza, allenamento ed equilibrio che per tanti secoli è stata, e continua ad essere, una dimostrazione di fede e una forma di preghiera senza parole, assai diffusa in Liguria e nelle aree limitrofe.

Il Crocifisso stesso, da solo, già merita la visita: si tratta infatti di uno dei pochi lavori di sicura attribuzione, probabilmente l’unica opera firmata dallo scultore milanese Giovanni Battista Antignati, che operò nella prima metà del XVIII secolo e fu padre, e maestro, di Giuseppe Antignati autore a sua volta della statua di quella “bela Madunina” collocata in cima al Duomo di Milano. Un crocifisso “milanese”, autentica rarità per una città come Novi Ligure che, pur essendo oggi in Piemonte, è ampiamente caratterizzata da opere d’arte e architetture legate alla grande stagione del Barocco Genovese.

Oltre a ciò, ci sarà la possibilità di conoscere storia e bellezza custodite all’interno della Chiesa di San Pietro, un gioiello barocco che vi sarà raccontato dalle volontarie e dai volontari che fanno capo al Museo Diocesano di Tortona, e dalle studentesse e dagli studenti dell'istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure, che svolgono questo servizio coordinati dall’ufficio Beni culturali della Diocesi.