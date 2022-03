Pasturana, giornata ecologica per sensibilizzare tutta la comunità

PASTURANA — Riprende oggi a Pasturana, dopo due anni di pandemia, la consueta iniziativa che va avanti dal 2008 e che riunisce volontariamente cittadini e rappresentanti delle istituzioni comunali per ripulire il paese e le campagne limitrofe dai rifiuti. Lo scopo è adoperarsi insieme per raccogliere i rifiuti abbandonati nel territorio del comune e sensibilizzare i cittadini al rispetto per l’ambiente, tematica particolarmente sentita nel comune pasturanese, che da anni eccelle come uno di quelli con la percentuale più alta di raccolta differenziata e per le iniziative a sostegno dell’ambiente.

«L’ultima giornata ecologica risale al 16 marzo 2019, anno in cui fu alto il coinvolgimento sia di adulti sia di bambini – spiega Giuseppina Maria Pomero, assessore alla cultura e al bilancio – Oggi formeremo gruppi di lavoro per coprire la raccolta nell’intero territorio comunale. Per questo l’adesione numerosa è molto importante. La giornata ecologica vuole anche essere un veicolo per sensibilizzare nei confronti dell’ambiente e ricordare che il rispetto parte dai piccoli gesti quotidiani. Come Comune sintetizziamo questo pensiero in uno slogan molto semplice ossia “differenziare per riciclare”. La raccolta differenziata e il porta a porta se ben fatti portano realmente a grandi risultati».

All’iniziativa quest’anno saranno presenti volontari di Plastic Free, associazione nata con lo scopo di sensibilizzare sulla pericolosità dell’uso indiscriminato delle plastiche. Un fenomeno, quello dell’abbandono dei rifiuti, che sembra essere in aumento: «Nella nostra giornata ecologica non dovremmo comunque trovare rifiuti di grosse dimensioni in quanto il Comune in questi anni è sempre intervenuto a rimuoverli in caso di segnalazione dei cittadini, proprio in virtù della sua sensibilità nei confronti dell’ambiente». I rifiuti raccolti verranno conferiti poi in discarica con mezzi del comune. L’appuntamento è alle 8.30 in piazza Spinola, di fronte al Comune.