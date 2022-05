Novi: auto prende fuoco, traffico interrotto in viale Rimembranza

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 — La strada è stata riaperta e il traffico è tornato regolare.

NOVI LIGURE — Incendio in viale Rimembranza a Novi Ligure, questo pomeriggio poco prima delle 5. Per causa ancora in via di accertamento, una Ford Fiesta ha preso fuoco nel tratto del viale tra via Ginocchio e via IV Novembre. Il rogo poi ha coinvolto un secondo veicolo, una Mazda 2 parcheggiata a bordo strada.

«Abbiamo sentito un forte scoppio, ci siamo affacciati alla finestra e abbiamo visto le fiamme alzarsi dal veicolo», hanno detto alcuni abitanti dei palazzi vicini. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio in pochi minuti, e gli agenti della polizia municipale. Nessuno è rimasto ferito.

Attualmente (ore 17.30) la circolazione in viale della Rimembranza è interrotta tra via Ginocchio e via IV Novembre, per chi è diretto verso via Mazzini. Il controviale in direzione stadio è invece percorribile.