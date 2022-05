"Giallo paglierino", Paolacci e Ronco protagonisti al Forte

GAVI — Dopo il successo di “Gavi, il Forte e il Borgo” in cui, oltre a decine di visitatori interessati alla scoperta del centro storico, hanno accolto ed accompagnato oltre 220 visitatori alla visita del Forte, le attività degli Amici del Forte e di Gavi proseguono con la seconda giornata di Giallo Paglierino, la rassegna che unisce la visita del Forte di Gavi all'incontro con autori di romanzi gialli, per concludersi con una degustazione di vini Docg e prodotti De.Co.

Oggi continuando le indagini nella fortezza inespugnabile, iniziate il 30 aprile ospitando Carla Viazzi, indagheremo questa volta su accadimenti delittuosi in quel di Genova, facendo la conoscenza del vice questore aggiunto Paolo Nigra e di tutta la sua squadra. Alle ore 14, i volontari dell’associazione saranno a disposizione per accompagnare i partecipanti nella visita del Forte, che si concluderà alle 15 in sala conferenze, per l’incontro con gli autori di "Tutto come ieri", Antonio Paolacci e Paola Ronco.

Gli appuntamenti successivi con “Giallo Paglierino” saranno il 25 giugno (con autore in attesa di conferma - sui nostri profili social, al più presto, gli aggiornamenti opportuni) e il 23 luglio; in questa ultima data al Forte — che chiuderà per lavori di ristrutturazione a partire da agosto — l’incontro sarà con un’altra coppia di autori: Arianna Destito Maffeo e Bruno Morchio, e i personaggi dei loro romanzi crime, a partire da Bacci Pagano. Ulteriori attività previste per la stagione estiva, vedranno gli Amici del Forte e di Gavi attivi come lo scorso anno nelle osservazioni notturne del cielo, in collaborazione con il Gruppo Arquatese Astrofili.

Prenotazioni: 379 2516414 (Whatsapp). Ingresso 5 euro, comprensivo di visita guidata, partecipazione all’incontro con gli autori, degustazione.