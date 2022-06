Calici alzati per brindare con alla ripartenza con Piacere DiVino

NOVI LIGURE — Che l'estate abbia inizio! Il consorzio Cuore di Novi è pronto ai blocchi di partenza per offrire una serie di appuntamenti suggestivi e divertenti. Il primo evento è quello previsto domani e domenica con “Piacere DiVino” in una nuova e frizzante edizione. Ci si potrà perdere fra gli stand delle aziende vitivinicole del territorio con la possibilità di prendere parte a degustazioni con calice, ma non è finita qui: ci sarà anche lo street food che avrà ospite speciale la focaccia col formaggio del Consorzio della Focaccia di Recco. Non mancherà poi la musica dal vivo Saranno due giorni molto intensi che permetteranno ai novesi e ai turisti di conoscere,​ gustare e vivere il vino e il meglio dell'enogastronomia a 360 gradi.

In piazza Dellepiane saranno posizionati i tavoli e le panche per assaggiare la focaccia al formaggio e i vini dei produttori locali già da domani a partire dalle 12.30 con orario continuato fino a mezzanotte e domenica dalle 10 fino alle 20. Gli stand del “nettare di Bacco” saranno aperti, domani, dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 20. Domenica saracinesche alzate anche per i negozi di abbigliamento che proporranno le nuove collezioni primavera-estate. «Il commercio di Novi - dicono dal consorzio Cuore di Novi - è pronto a ripartire al meglio con entusiasmo e vitalità».