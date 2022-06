Inceneritore, gli ambientalisti spiegano i motivi del "no"

NOVI LIGURE — Il progetto di costruzione di un inceneritore a Novi Ligure agita la politica e non solo. Stasera in città è in programma un’assemblea delle associazioni ambientaliste: i rappresentanti di Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente e Agriambiente saranno alle 21.00 al Forno dell’Antica Ricetta di via Raggio per un incontro pubblico in cui spiegheranno il loro “no” al progetto.

«Non è una contrarietà a priori – dice Pier Luigi Cavalchini, di Pro Natura – Se l’obiettivo è arrivare a rifiuti zero, in una fase intermedia possono anche servire impianti di termovalorizzazione per specifiche categorie di rifiuti. Ma la priorità rimane fare una buona raccolta differenziata».

Nuovo inceneritore a Novi, si moltiplicano le voci contrarie Per il Movimento 5 Stelle il Piemonte non può sopperire alle mancanze della Liguria su impianti e raccolta differenziata

Nel caso di Novi Ligure invece le cose sembrerebbero stare in maniera diversa. L’impianto in progetto sembrerebbe essere sovradimensionato rispetto alle esigenze del territorio e con l’intenzione – dichiarata – di andare a smaltire rifiuti provenienti dalla Liguria. «A noi resteranno i problemi legati a costruzione, gestione e inquinamento», dicono gli ambientalisti.

Inceneritore? No di Legambiente: «Con la differenziata non serve» «Se si raggiungesse il 70 per cento di raccolta differenziata, non ci sarebbe bisogno di costruire un nuovo inceneritore a Novi Ligure»

Legambiente parteciperà con Sergio Capelli, referente rifiuti dell’associazione. Ci sarà anche l’ex assessore provinciale all’Ambiente Renzo Penna e Pier Claudio Cavallari, responsabile del settore rifiuti di Pro Natura.