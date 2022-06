Novi, frazione Merella: l’incendio si avvicina alle case

NOVI LIGURE - ORE 23.30 - L’incendio che da questa sera sta impegnando le squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria, Novi, Tortona e Valenza sembra ormai circoscritto ma il lavoro continuerà per l’azione di bonifica.

Il fuoco, spinto dal vento, si è avvicinato alle case ma, fortunatamente, non è stato necessario procedere all’evacuazione delle abitazioni.

ORE 22.59 - Vasto incendio in frazione Merella. Le fiamme sono divampate in un campo di grano per cause ancora da accertare. Il vento ha esteso la zona interessata: il rogo si è avvicinato alle abitazioni.

Sul posto stanno lavorando cinque squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Novi e da Alessandria.

Al momento non si conoscono altri particolari.