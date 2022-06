Accademia della Juta, due spettacoli chiudono i corsi teatrali

GAVI — Si conclude ad Arquata Scrivia e Gavi l’anno di lavoro con gli allievi dei corsi teatrali dell’Accademia della Juta. Due gli incontri finali in cui verranno messi in scena i lavori preparati durante le lezioni (ingresso gratuito).

Il primo appuntamento è previsto per stasera alle 21.00 al teatro Civico di Gavi con “Fino a qui tutto bene” uno spassosissimo spettacolo sul male di vivere, una drammaturgia collettiva – sì, buona parte dei testi in scena sono stati scritti dagli allievi – decine di citazioni da film che che vi sfidiamo a indovinare e uno spettacolo che vi farà pensare che, in fondo, stare in bilico a un passo dal baratro può anche essere divertente.

In scena Giada Bellotti, Luca Genova, Giada Traverso, Gaia Bonafiglia, Roberto Bertoli, Nicholas Massa, Alice Colombo, Toni Parisi, Carmen Guido, Monia Schiavo, Valentina Corti, Linda Morando, Alessia Pignatelli, Riccardo Massone e Barbara Piccoli.

Il secondo appuntamento vede in scena gli allievi al Teatro della Juta di Arquata Scrivia giovedì 30 giugno alle 21.00 con “Ma dov’è Cyrano?”, tratto dalla famosa opera di Rostand. L’esibizione ripercorre i momenti salienti del classico teatrale unendo il divertimento di uno spettacolo brillante e la didattica teatrale.

In scena Pietro Acerbi, Gaia Bonafiglia, Giada Bellotti, Alice Daglio, Luca Genova, Chiara Giovannini, Simone Grosso, Riccardo Massone, Nicholas Massa, Linda Morando, Silvia Oliviero, Alessia Pignatelli e Sonia Tassistro.