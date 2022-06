Letteratura gialla, al Forte incontro con due autori d'eccezione

GAVI — L’investigatore privato Bacci Pagano e il vicequestore Andrea De Curtis saranno protagonisti oggi alla rassegna “Giallo paglierino”, organizzata al Forte di Gavi. Oggi, proseguendo le indagini nella fortezza inespugnabile, sarà possibile incontrare gli autori Bruno Morchio e Arianna Destito Maffeo per scoprire informazioni inedite a proposito dei loro personaggi e dei processi creativi da cui nascono le loro appassionanti vicende, investigative e personali.

Alle 17.00 i volontari dell’associazione “Amici del Forte” saranno a disposizione per accompagnare i partecipanti nella visita della fortezza, che si concluderà alle 18.00 in sala conferenze, per l’incontro con gli autori. Ingresso 5 euro, comprensivo di visita guidata, partecipazione all’incontro con gli autori e degustazione.

"Giallo paglierino", la letteratura crime fa tappa al Forte Si comincia sabato con Carla Viazzi. E quest'anno torna anche la manifestazione "Gavi, il Forte e il Borgo"

Prossimo e ultimo appuntamento per questa stagione di “Giallo paglierino”, la rassegna che unisce la visita del Forte di Gavi all’incontro con autori di romanzi gialli e degustazioni di vini Docg e prodotti De.Co, lunedì 25 luglio, con inizio alle 17.00.

Ulteriori attività vedranno gli Amici del Forte e di Gavi attivi domenica 10 luglio e sabato 3 settembre per le osservazioni notturne del cielo, in collaborazione con il Gast, Gruppo Arquatese Astrofili.