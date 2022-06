Memorial Foglia, un torneo di basket per ricordare Andrea

NOVI LIGURE — Domenica a Novi Ligure si gioca la settima edizione del Memorial “Andrea Foglia”, la competizione di basket organizzata per ricordare il 37enne novese ucciso nel 2016 durante un tentativo di rapina. Il programma della giornata – che si svolgerà nel parcheggio di via Garibaldi adiacente a viale Saffi e alla pasticceria Elvezia – prevede al mattino una prima fase a gironi a cui seguirà nel pomeriggio una fase a eliminazione diretta. Alle 18.00 è prevista la finalissima e a seguire la premiazione dei vincitori.

Da quest’anno inoltre il Memorial Foglia sarà parte del circuito dei tornei Lb3 - 3x3 Basketball League: una motivazione in più dunque per i partecipanti, visto che la squadra vincitrice della manifestazione novese staccherà un pass per le finali nazionali Lb3 in programma a Roseto degli Abruzzi.

I fondi raccolti con la manifestazione serviranno a proseguire nel progetto dell'associazione "Amici di Andrea", vale a dire realizzare in città un campo da basket da intitolare proprio ad Andrea Foglia.

Nei giorni scorsi però un brutta notizia ha colpito l’associazione degli “Amici di Andrea”, che organizza la competizione. Domenica mattina, verso le 11.15, la madre di Andrea, Maria, è stata scippata sotto casa da due individui. Una donna le si è avvicinata e con la scusa di chiedere un’informazione le ha strappato la catenina dal collo, dopodiché si è dileguata a bordo di una moto condotta da un complice.

Alla catenina era appeso un ciondolo con una foto che ritraeva Andrea e il marito Pellegrino, deceduto qualche mese prima del figlio. Gli “Amici di Andrea” hanno diffuso un appello sui social network: «Lei non rivuole la catenina indietro, solo che venga restituita la foto che ritrae Andrea e il marito. Mettetevi una mano sul cuore e restituite almeno la foto».

Andrea Foglia