Novi, fuochi artificiali: si faranno nonostante la pioggia

NOVI LIGURE — Lo spettacolo pirotecnico di questa sera a Novi Ligure si terrà, nonostante la pioggia. Lo fa sapere il Comune, spiegando che i fuochi artificiali saranno annullati solo in caso di precipitazioni particolarmente abbondanti. Secondo le previsioni dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, i fenomeni piovosi dovrebbero attenuarsi in serata.