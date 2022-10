Marilyn Monroe, a Francavilla mito e mistero di una diva immortale

FRANCAVILLA BISIO — Domenica 23 ottobre alle 17.00 presso la sala “La Società” a Francavilla Bisio si svolgerà l’incontro “Marilyn – Mito e mistero di una diva immortale” con narrazione a cura di Cristina Antoni. Vantando, tra gli sponsor, anche il centro studi di cultura americana dedicato a John F. Kennedy, l’incontro è collegato alla Giornata della cultura americana (da poco organizzata proprio a Francavilla) e sarà dedicato all’indimenticabile Marilyn Monroe, al secolo Norma Jeane Mortenson Baker.

Verrà messo in risalto lo stile e il fascino incomparabili dell’attrice, la femminilità, la naturale propensione a recitare, il glamour e, infine, il mistero che ancora oggi avvolge la sua morte e come Marilyn sia diventata dopo la morte un’icona anche per artisti pop.

A titolo di esempio, il film “Blonde”, in gara al Festival di Venezia 2022, che tratta la biografia di Marilyn, ispirandosi al romanzo di Joyce Carol Oates, è attualmente il film più visto al mondo sull’attrice. Verranno proiettati momenti indimenticabili della carriera dell’attrice. Al termine, seguirà aperitivo.