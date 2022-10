Giochi all'aperto in paese, Cabella inaugura il parco diffuso

CABELLA LIGURE — “Cabella si mette in gioco”: domani, a partire dalle 14.00, sarà inaugurato il parco giochi diffuso realizzato in paese dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Roba da Streije. Il progetto, che è stato finanziato dalla Regione Piemonte, comprende una scacchiera gigante in piazza e un percorso di giochi all’aperto per le vie di Cabella Ligure.

La scacchiera gigante, di tre metri per lato, è stata installata nei giardini pubblici di piazza Vittoria. Due giocatori (o due squadre) potranno giocare a scacchi muovendo i suoi pezzi, altrettanto grandi, che vanno dai 90 centimetri del Re ai 60 dei pedoni.

Il percorso “GioCabella” si compone invece di 15 tappe posizionate nei “carruggi” per far conoscere e valorizzare il centro storico del paese, oltre che fornire un’occasione di divertimento per grandi e piccini con i giochi “di una volta”.

I bambini e ragazzi presenti potranno cimentarsi nel gioco degli scacchi sotto la guida dell’insegnante Luca Roatta, oppure sperimentare il percorso di GioCabella guidati dai volontari dell’associazione Roba da Streije e della Proloco di Cabella. Il pomeriggio si concluderà alle 16 con una merenda per tutti.

«I bambini e i ragazzi saranno i protagonisti di questa giornata di festa – commenta il sindaco Roberta Daglio – e per questa ragione sono stati coinvolti anche nella fase di ideazione e allestimento dei giochi. A loro è stato dedicato un corso gratuito di preparazione agli scacchi che si è tenuto a Cabella la scorsa primavera a cura di Luca Roatta del circolo Dlf di Novi Ligure».

«Per quanto riguarda invece il percorso di GioCabella – continua il primo cittadino – l’associazione Roba da Streije ha organizzato appositi laboratori artistici gratuiti per bambini e ragazzi tenuti dalla pittrice Irene Tamagnone, nell’ambito dei quali sono stati realizzati i disegni riprodotti sulle installazioni, mentre gli originali sono esposti vicino al punto di book crossing curato dall’associazione stessa, che gestisce la biblioteca comunale».

E ancora per incentivare il gioco degli scacchi l’associazione Roba da Streije ha organizzato nei mesi scorsi un corso per adulti principianti sempre a cura del Dlf di Novi con l’aiuto del quale si spera di organizzare per la prossima primavera-estate gare e tornei di scacchi, singoli e a squadre.