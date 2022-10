Oltregiogo Days, un weekend di visite tra castelli e chiese

Parodi Ligure, San Cristoforo, Tassarolo e Capriata d’Orba. È da questi quattro Comuni che inizia l’avventura degli Oltregiogo Days, iniziativa organizzata dall’associazione Oltregiogo e che si svolgerà domani e domenica. Un intero weekend per scoprire le bellezze “di casa nostra”, che spesso non conosciamo o che, per una ragione o per l’altra, sottovalutiamo. Per partecipare è sufficiente andare sul sito web www.oltregiogo.org e, nella pagina dell’iniziativa, selezionare date e orari disponibili per ogni luogo che è possibile visitare.

Ci sono a Parodi l’abbazia di San Remigio e la chiesa parrocchiale; castello Spinola e la chiesa parrocchiale di san Cristoforo; il castello, la chiesa di San Nicolao e il rovere verde che figura tra gli alberi secolari a Tassarolo, mentre a Capriata si potraà scoprire la storia della chiesa parrocchiale e dell’oratorio di San Giuseppe, con all’interno l’organo della ditta novese Bianchi, recentemente restaurato.