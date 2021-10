ALESSANDRIA - Il pareggio a reti bianche nel posticipo di Promozione tra Luese Cristo e Pro Villafranca (gara molto intensa e combattuta, ma avara di emozioni) chiude una giornata davvero ricchissima di spunti

In serie D esulta Hsl Derthona, capace di andare a vincere sul terreno della Caronnese, mentre in Eccellenza è una domenica amarissima per il Castellazzo, travolto 7-3 a domicilio dalla Pro Dronero. Esulta invece l'Acqui, che trascinato da Guazzo sbriga la pratica Vanchiglia.

In Promozione bene la Novese, male l'Ovadese, mentre Asca e Valenzana dividono la posta nel derby del 'Comunale'. In Prima successi pesantissimi per Fulvius e Felizzano, in Seconda invece il Frugarolo non fa più notizia, ma spicca la prima affermazione della Boschese. Terza Categoria: bene, tra le altre, Vignolese e Stazzano.

