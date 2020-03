Centro Arti e mestieri, i corsi proseguono con la didattica a distanza

In tempo di coronavirus anche il centro di formazione professionale della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure ha aggiornato le proprie Linee Guida per la Didattica a Distanza coinvolgendo gli allievi su Google Classroom e le risposte sono state sorprendenti; il grado di interazione ha superato di gran lunga le aspettative.

Abbiamo aperto le nostre classi virtuali ed incominciato col condividere con tutti i corsi un Vademecum messo a disposizione dall'Ordine degli Psicologi del Piemonte e utilissimo per gestire il panico in questo momento di emergenza. Poi il nostro team si è attivato per preparare il materiale relativo alle varie materie e in un batter d’occhio le bacheche dei corsi si sono popolate di dispense e documenti. Gli allievi hanno ricevuto un invito personalizzato a Classroom e si sono iscritti alla loro classe virtuale, e non appena la classe si è “riempita” di utenti i Prof hanno cominciato la loro didattica a distanza.

Un rapidissimo conto alla rovescia per la "didattica che non ti aspetti" eccoci qui, da qualche giorno, alle prese con quiz, compiti, sfide e domande dei nostri allievi e allieve, che non hanno esitato a seguirci in questa nuova avventura. Le attività sono aumentate in modo esponenziale e tutti ci siamo buttati a capofitto nella didattica a distanza. Abbiamo letteralmente chiuso la porta al virus e aperto la mente verso una nuova frontiera della formazione.

Ora che l’appuntamento con allievi e allieve è su Classroom, ci siamo già accorti che una volta entrati è come essere in aula e tutto diventa ogni giorno più semplice. Una nuova opportunità in un momento critico, e ne usciremo più preparati e consapevoli, pronti ad apprezzare di più anche la didattica tradizionale.

Il Centro di Novi Ligure (Strada Boscomarengo 1/E) è aperto il lunedì e giovedì dalle 8 alle 13; l’indirizzo di posta elettronica è centro.novi@casadicarita.org. Tel. 0143/323807; numero verde 800901160