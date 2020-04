ADP Repetto al vostro fianco anche durante l’emergenza

Il peggio sembra ormai alle spalle e sono diverse le aziende, gli uffici e i negozi che si stanno già organizzando in vista della fine del lockdown. Per le attività produttive e commerciali però sarà impossibile riaprire come se nulla fosse successo: serviranno sistemi di protezione per i dipendenti e per i clienti.

La ADP Repetto srl – ditta di Novi Ligure specializzata in forniture di materie plastiche, stampa digitale, insegne, cartellonistica e allestimenti – in questo periodo è impegnata nella realizzazione e nel montaggio di diversi prodotti per la sicurezza. «Produciamo protezioni in plexiglas trasparente su misura, che possono essere montate su banconi e scrivanie – dice il titolare Luca Repetto – La protezione serve ad esempio nei negozi, per evitare il contatto tra clienti e commessi in prossimità della cassa».

La ADP Repetto realizza anche piantane porta dispenser per i gel igienizzanti, integrabili con appositi cartelli illustrativi, e visiere protettive. Sempre per fronteggiare l’emergenza coronavirus sono disponibili adesivi calpestabili (da usare sui pavimenti per segnalare zone di rispetto, ricordare di mantenere le distanze o stabilire percorsi all’interno dei locali aziendali), vetrofanie e cartelli da bancone.

La ADP Repetto infatti è specializzata in lavorazione del plexiglas, stampe in digitale, insegne (luminose e non), cartellonistica, allestimenti stand, espositori di vario tipo, “schermatura” di vetrine, allestimenti pubblicitari di furgoni e auto aziendali.

