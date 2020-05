Asilo Le Stelline: "Pronti a ripartire, in sicurezza"

È tutto pronto per la ripartenza all’asilo Le Stelline di Novi Ligure. «Attualmente siamo fermi, come tutti nel settore, ma ci stiamo già organizzando per la ripresa delle attività», dice Andrea Carrea, fondatore della struttura per bimbi tra gli zero e i tre anni. L’asilo ha sede in un edificio completamente nuovo, in via Ferrando Scrivia 19, di fronte alle scuole medie Boccardo.

Le procedure di iscrizione agli asili nido comunali sono già cominciate, «ma noi siamo aperti tutto l’anno ed è possibile iscriversi in qualunque momento», spiega Carrea.

Le Stelline è stato inaugurato nel gennaio 2019 con appena cinque bimbi. «Prima del lockdown avevamo 18-19 bimbi, rispetto a una capienza massima di 23», dice Carrea. Il personale è composto da quattro persone: tre educatori e lo stesso Carrea, che svolge le funzioni di ausiliario.

Ora che le attività sono ferme, il personale si sta preparando nel migliore dei modi alla ripartenza. «Per le famiglie dei nostri piccoli ospiti abbiamo creato una chat di Whatsapp e una pagina Facebook in cui proponiamo lavoretti per i bambini, esercizi, passatempi e così via. Serve a rimanere in contatto, a non perdere l’idea di gruppo», afferma Carrea.

Il momento non è facile per nessuna attività economica: «Senza aiuti non si va da nessuna parte, gli asili sono stati i primi a chiudere e saranno gli ultimi a ripartire. Ci sono molte spese fisse come l’affitto che comunque rimangono da pagare anche in questa situazione», dice Carrea.

Preoccupato? «No, qualcuno vorrebbe già rinnovare l’iscrizione per settembre: i genitori sono i nostri migliori sponsor e la loro soddisfazione è la nostra pubblicità più efficace».

Asilo Le Stelline

Via Ferrando Scrivia 19

Novi Ligure

tel. 392 4716633

mail asilo.stelline@gmail.com

Facebook @nidolestelline