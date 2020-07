Casa di Carità, aperte le iscrizioni per i corsi di Estetica e Riparazione veicoli

Alla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure si chiudono questa settimana gli esami di qualifica per i due corsi triennali dell’obbligo di formazione “Operatore Amministrativo Segretariale” e “Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore”.

Un percorso che è giunto a conclusione in modo anomalo con le lezioni a distanza, causa coronavirus, ma che comunque ha fatto scoprire un nuovo viaggio nella didattica digitale grazie agli studenti chi si sono attrezzati seguendo le lezioni e ai docenti che si sono dimostrati all’altezza di questo nuovo compito.

Chiusi tutti i percorsi dell’obbligo, ci si proietta verso il prossimo anno formativo con le iscrizioni ancora aperte per le due classi prime “Operatore del Benessere – indirizzo Estetica” e “Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore” entrambi triennali e riservatati ai giovani in possesso di licenza media e di età compresa tra i 14 e 24 anni.

A tal proposito la segreteria del Centro di Strada Boscomarengo fino al 19 luglio è aperta tutti i giorni dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre dal 20 luglio al 4 agosto e dal 26 agosto al 31 agosto dalle 8.30 alle 12.30 per ricevere iscrizioni o informazioni sui corsi non solo dell’obbligo, ma anche del Mercato del Lavoro riservato agli adulti. Si consiglia prima di telefonare al numero 0143 323807 o al numero verde 800 901160 o scrivere all’indirizzo email centro.novi@casadicarita.org per fissare un appuntamento.