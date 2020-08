"A Bütega du Lembrón" riapre con l'entusiasmo di Lara e Sara

Ci voleva l’entusiasmo di due giovani per far rinascere nel piccolo borgo di Persi, frazione di Borghetto Borbera, una storica attività commerciale che per decenni – prima come bar e ristorante, poi come negozio di alimentari – ha servito tante famiglie della valle. Domenica 9 agosto, a partire dalle 16.00, “A Bütega du Lembrón” riaprirà i battenti grazie al lavoro di Lara Moro e Sara Conca.

Amiche, rispettivamente di 30 e 28 anni, per molto tempo hanno lavorato insieme nel settore alimentare come dipendenti. Poi l’idea: perché non aprire un’attività in proprio? Buttare il cuore oltre l’ostacolo non è stato facile, ma Lara e Sara ci sono riuscite: hanno acquistato i locali, rinnovato completamente il negozio, rifornito gli scaffali di tutto quello che può servire e ora sono pronte per l’inaugurazione (nella giornata di domenica la bottega sarà aperta anche dalle 8.00 alle 12.30).

«Intendiamo promuovere e far conoscere i prodotti tipici della val Borbera – spiegano – Ma forniremo ai nostri clienti tutti i prodotti di maggior consumo, alimentari e non alimentari».

Il negozio si estende su circa 75 metri quadrati e ha anche un’area esterna che nelle intenzioni delle due giovani titolari dovrà diventare una sorta di vivaio dove poter acquistare piante, fiori e altri prodotti per l’orto e il giardinaggio. E la vocazione “green” del negozio è confermata anche da un’altra idea di Lara e Sara: «Avremo anche una zona in cui venderemo detersivi sfusi, “alla spina”, per ridurre il consumo di plastica».

A Bütega du Lembrón • Via Provinciale 90 • Persi di Borghetto Borbera • Tel. 376 0398069