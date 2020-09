Locanda Tucagnéi, qualità e tradizione si sposano a tavola

GAVI — Partire da prodotti di prima qualità, per ottenere piatti in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. È la filosofia della Locanda Tucagnéi, che ha inaugurato lo scorso 21 agosto a Gavi, nella centralissima piazza Dante. «Tutto viene preparato sul momento per garantire la massima freschezza», spiega il titolare Dario Merlo. Chef assai conosciuto in zona (ha lavorato a Villa Sparina e alle Cantine del Gavi), Merlo ha voluto dare al suo primo locale il nome con cui la sua famiglia è conosciuta nel paese d’origine, Bosio.

«Per i miei piatti scelgo principalmente prodotti a chilometri zero, ma il primo criterio è sempre quello della qualità, anche a costo di doverla andare a cercare un po’ più distante», dice.

Alla Locanda Tucagnéi vengono proposti piatti di terra e di mare («Con pesce rigorosamente fresco e consegnato in giornata», garantisce Merlo), il tutto all’insegna della tradizione. «Mi piace la cucina semplice e di qualità – afferma lo chef – Se parti da una buona materia prima non c’è bisogno di preparazioni troppo elaborate. Sono un cuoco cresciuto “alla vecchia scuola” ed è questa la filosofia che intendo portare avanti».

Il menu alla carta rispecchia lo stile di Merlo: niente elenchi sterminati di proposte culinarie, ma poche pietanze tutte scrupolosamente preparate. Dal lunedì al venerdì, a pranzo viene inoltre proposto un menu a prezzo fisso di 15 euro che comprende antipasto, primo, secondo, dolce, acqua, calice di vino e caffè. In programma ci saranno poi alcune serate particolari, con cene e degustazioni a tema.

Il numero dei coperti è ridotto per garantire un servizio efficiente e per rispettare le normative contro il coronavirus. Pertanto la prenotazione è obbligatoria, telefonando al 348 4566633. Parlerete direttamente con Dario, che risponderà volentieri a ogni vostra curiosità.

Locanda Tucagnéi – Piazza Dante 13, Gavi – Tel. 348 4566633

Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena – Chiuso il giovedì