Formazione, per ragazzi e ragazze di terza media è tempo di pensare al futuro

Per le ragazze e i ragazzi di terza media è già tempo di pensare alle iscrizioni per il prossimo anno! Quale percorso formativo scegliere, in base alle proprie inclinazioni e alle richieste del mercato del lavoro?

La Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure apre le sue porte per presentare ai giovani i propri percorsi formativi. Il Centro di orientamento e formazione professionale propone anche per il prossimo Anno Formativo due percorsi triennali rivolti ai giovani dai 14 ai 24 anni: Operatore alla riparazione dei veicoli a motore Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici - e Operatore del Benessere - erogazione dei servizi di trattamenti estetici. Entrambi i corsi prevedono 990 ore annue (per complessive 2970) e uno stage di 300 ore durante il terzo anno.

Il personale docente e la direzione sono a disposizione di coloro che desiderano chiedere maggiori informazioni, effettuare una visita guidata (previa prenotazione al numero 0143 323807), usufruire di un colloquio di orientamento formativo gratuito. Per il 23 gennaio 2021 dalle ore 9 alle 13 è previsto un Open Day, con la possibilità di scegliere tra due modalità: in presenza, su appuntamento per garantire numeri in linea con le misure di sicurezza, oppure a distanza attraverso la possibilità di effettuare un “Virtual Tour” della sede. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione, scrivendo un email di richiesta all’indirizzo centro.novi@casadicarita.org