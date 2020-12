Tecnocasa Novi, professionalità e servizi per la tua nuova casa

Crescere in momenti storici difficili si può, grazie ad uno staff di professionisti sempre aggiornati e ai servizi che fanno davvero la differenza nel mondo immobiliare. Così la Studio Novi Uno – unica agenzia a marchio Tecnocasa nel Novese, nata nel 1997 – ha conquistato il mercato locale con caparbietà e passione: “L’attenzione con cui seguiamo i clienti sia per le compravendite sia per gli affitti ci ha reso unici”, dice l’amministratore Silvio Salvatore Guidotti, che ha preso le redini della attività nel 2006. Sotto la sua guida, Tecnocasa a Novi ha migliorato anche in questo anno molto complicato. “Tecnocasa dà grande importanza alla formazione continua dei suoi affiliati e noi in particolare utilizziamo tutti gli strumenti a disposizione”.

Come il virtual tour in cui si utilizza la realtà virtuale per entrare nell'immobile ed immaginare già di viverlo, visitando ogni ambiente in prima persona. Un servizio esclusivo in cui l’agente immobiliare accompagna e consiglia, perché il rapporto umano è indispensabile, anzi, fondamentale: “Analizziamo l’esigenza dei clienti e proponiamo loro la miglior soluzione. Per incrociare nel modo più puntuale domanda e offerta ci affidiamo anche ai più importanti portali specializzati: i nostri annunci li trovate ovunque”. È solo uno dei tanti modi di come Tecnocasa utilizza la tecnologia al servizio del cliente.

Affidarsi ad agenti immobiliari preparati vuol dire fare buoni affari che soddisfino nel tempo.

Sulla scorta dell'ottimo riscontro che sta avendo Tecnocasa a Novi Ligure è nata una realtà parallela per chi vuole vendere e comprare casa: Tecnorete in via Garibaldi 91, gestita da Gianluca Guidotti: stessa professionalità, stessi servizi alla clientela, con un brand giovane e dinamico.

