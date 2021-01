CNOSFAP, da vent'anni al servizio della formazione professionale

Puntare sulla propria formazione professionale è sempre un ottimo investimento, in particolare nei periodi di crisi come quello che stiamo attraversando, in cui le opportunità lavorative si riducono e le aziende cercano figure sempre più in linea con i propri bisogni.

Di fronte alle tante possibilità offerte dal mercato, però, la cosa migliore è affidarsi a professionisti del settore. Da più di quarant’ anni in Piemonte sono attivi i centri di formazione professionale salesiani, in sigla CNOSFAP. Il più vicino a noi si trova a Serravalle Scrivia, al quartiere Ca’ del Sole (via Romita 67, tel. 0143 686465), a pochi passi dall’Outlet e dal Retail Park.

E non a caso al CNOSFAP di Serravalle sono attivi – tra gli altri – due corsi per disoccupati specificatamente rivolti al settore vendite. Il primo, della durata di 600 ore, “Preparazione al lavoro – Vendite”, è riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, anche senza titolo di studio; al termine viene rilasciato un certificato di frequenza. Il secondo, della durata di 500 ore, è aperto a tutti i maggiorenni senza limiti di età: è richiesto almeno il diploma di scuola media e al termine viene rilasciata la qualifica di “Operatore addetto alle vendite”.

Entrambi i corsi sono gratuiti. Metà delle ore sarà dedicata alla formazione teorica, mentre l'altra metà sarà riservata alla pratica e si terrà in stage presso aziende del territorio (compatibilmente con l’emergenza coronavirus). Le lezioni – che saranno in presenza oppure on-line a seconda di quanto prevederà di volta in volta la normativa sul Covid-19 – si svolgeranno al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00.

Il CNOSFAP di Serravalle da vent’anni ormai lavora in sinergia con i grandi centri commerciali della zona come Outlet e Retail Park, e la formazione si avvale di tutti gli strumenti necessari. All'interno dei laboratori, commerciale ed informatico, appena rinnovati, si trovano ampi ambienti per realizzare simulazioni di vendita, anche in lingua straniera, allestimenti di spazi espositivi e compilazioni di documentazione amministrativa-commerciale, utilizzando lo stesso software di cassa dei negozi del parco commerciale più famoso d'Europa.

Scopri tutti gli altri corsi su serravalle.cnosfap.net

Per informazioni:

CNOSFAP SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita 67 – tel. 0143 686465

email segreteria.serravalle@cnosfap.net