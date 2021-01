Web, virtual tour e social per vivere la casa… a 360°

La tecnologia e la “rivoluzione digitale” può aiutare a vendere e comprare casa. L’importante è utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione. L’agenzia Studio Novi Uno s.a.s. Tecnocasa di Novi Ligure ha capito prima di tanti altri la necessità di offrire servizi sempre all’avanguardia altamente professionali, così da favorire l’incontro tra domanda ed offerta ed accelerare i tempi di vendita.

Studio Novi Uno s.a.s. utilizza il meglio dei canali di promozione pubblicitaria per l’immobile, garantendo una visibilità online senza paragoni: “Gli annunci sono su tutti i portali specializzati, nessuna agenzia locale ha una capillarità in rete così grande”, conferma Silvio Guidotti, il titolare che ha compreso l’importanza dei mezzi di comunicazione di massa.

Inoltre Tecnocasa di Novi utilizza le tecnologie migliori per presentare l’immobile: “Per chi ci affida l’esclusiva offriamo il tour virtuale 360. L’interessato visita a distanza gli ambienti, spostandosi tra le stanze come se si trovasse al suo interno. Creiamo video e dirette sui social in cui l’agente illustra l’immobile, così da ampliare l’audience e dare al cliente il massimo delle possibilità”. Lo staff ha inoltre in dotazione un drone e attrezzature fotografiche professionali per un’esperienza più realistica possibile.

Ultime novità: il QR code sui cartelli, così da avere più dettagli ed informazioni aggiornate ed avere un promemoria sempre con sé.

