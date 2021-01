Secondo appuntamento con l’Open Day sabato 23 gennaio in presenza o a distanza

È il mese decisivo per le preiscrizioni alle superiori e in questo contesto si inserisce il secondo appuntamento con l’Open Day presso la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure.

Domani, sabato 23 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 presso la struttura di Strada Boscomarengo sarà possibile conoscere le nuove attività corsuali per i giovani in uscita dalla 3ª media o comunque fino a 24 anni di età: Operatore alla riparazione dei veicoli a motore; Operatore del Benessere Erogazione dei Servizi di trattamento estetici.

Considerando però il particolare momento di emergenza, gli allievi e le famiglie potranno partecipare all’Open Day 2021 durante il quale verrà presentata la sede e verranno illustrate le attività corsuali scegliendo tra due modalità: in presenza, su appuntamento, per garantire il rispetto delle misure di sicurezza, oppure a distanza con un “Virtual Tour” della sede.

Per fissare un appuntamento è possibile chiamare i seguenti numeri telefonici 0143 323807 oppure 800 901160, o scrivere all’indirizzo email: centro.novi@casadicarita.org.

Le porte del Centro sono comunque sempre aperte, previo contatto telefonico, in quanto anche dopo il mese di gennaio è possibile prendere conoscenza dei percorsi professionali del Centro.

È invece immediata la partenza dei corsi del mercato del lavoro per i quali ci sono ancora posti disponibili. In orario diurno è possibile frequentare i corsi per Operatore specializzato E-Commerce, Operatore specializzato in Contabilità Aziendale, Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni, Formazione al lavoro aiutante magazziniere pratico; in orario serale sono invece proposti i corsi per Operatore specializzato in paghe e contributi e Addetto Magazzino e Logistica. Per questi corsi ci sono ancora posti disponibili.