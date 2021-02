Al via i corsi del mercato del lavoro con numerose adesioni

Alla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure, mentre continuano le lezioni in presenza e a distanza dei corsi dell’Obbligo Formativo, riservati ai giovani dai 14 ai 24 anni, prendono il via i corsi del Mercato del Lavoro, riservati ad occupati o disoccupati maggiori di 18 anni.

Il 10 febbraio si terrà la prima lezione del corso serale di 200 ore per Addetto Magazzino e Logistica, mentre il 18 febbraio sarà la volta del corso serale per Operatore Specializzato in Paghe e Contributi, di 300 ore. Le lezioni teoriche si terranno a distanza, ma sono in calendario anche incontri in presenza per le esercitazioni pratiche, che si svolgeranno in laboratori che garantiscono il distanziamento nel rispetto della normativa vigente.

Dopo i due corsi serali prenderanno avvio le proposte in orario diurno per adulti, con quattro percorsi: Operatore Specializzato in Contabilità Aziendale e il corso innovativo di E-Commerce, entrambi di 600 ore con 240 ore di stage in azienda, per persone in possesso di qualifica o diploma; il corso Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni di 500 ore con 150 ore di stage, per persone in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado o qualifica; il corso di Formazione al Lavoro - Aiutante magazziniere, di 600 ore per persone iscritte al collocamento mirato (L68/99).

Le numerose adesioni dimostrano la volontà delle persone di ripartire da un corso per acquisire nuove competenze professionali dopo questo periodo di pandemia. Le iscrizioni tuttavia sono ancora aperte: se interessati contattare la segreteria al numero 800 901160 o 0143 323807, oppure scrivere via email a centro.novi@casadicarita.org