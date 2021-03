Al via gli stage in azienda, per gli allievi un'opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro

Tempo di stage alla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure per i due corsi dell’Obbligo di Istruzione “Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore” e “Operatore Amministrativo Segretariale”.

Per gli allievi dei due corsi si tratta di un momento importane del percorso formativo in quanto hanno la possibilità sperimentarsi sul lavoro, dopo due anni di lezioni teoriche e pratiche al Centro. Si tratta di 240 ore di stage che gli allievi effettueranno in presenza presso ditte, uffici, officine meccaniche della zona, individuate dal personale del Centro. Ogni allievo, in considerazione delle proprie attitudini e capacità, viene abbinato all’azienda in cui svolgere lo stage. C’è grande soddisfazione per la collocazione degli allievi, nell’attesa che al termine del triennio possano inserirsi nel mondo del lavoro.

Intanto con il mese di marzo si completa anche l’avvio dei corsi del mercato del lavoro diurni e serali riservati a disoccupati ed occupati. Per i corsi diurni Operatore Specializzato in Contabilità Aziendale di 600 ore, Operatore Specializzato E-Commerce di 600 ore e Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni di 500 ore con stage ci sono ancora alcuni posti disponibili. La segreteria del Centro riceve su appuntamento ed è sempre aperta dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle ore 8 alle ore 13.

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

Strada Boscomarengo 1/E – Novi Ligure

Tel: 0143 323807

N. Verde: 800 901160

Email: centro.novi@casadicarita.org