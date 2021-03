Lo staff Tecnocasa, professionisti al vostro servizio

Martina, Andrea, Simona, Marta, Matteo e Silvio. A Novi Ligure e dintorni li avrete sicuramente visti in giro per consulenze, ma anche solo alla ricerca di nuove soluzioni abitative per cercare di soddisfare la sempre crescente richiesta di immobili.

È lo staff dello Studio Novi Uno al completo: ragazzi giovani con la voglia di lavorare, professionisti formati dal Gruppo Tecnocasa – già di per sé una garanzia nell’affidarsi ad esperti del mercato immobiliare – che quotidianamente sono alla ricerca di nuove possibilità.

Chiedono informazioni, cercano immobili da proporre: persone che svolgono il proprio lavoro con passione e dedizione e che si mettono a disposizione per chiunque volesse avere informazioni su come porre in vendita nel miglior modo il proprio alloggio e ugualmente trovarne un altro che risponda alle proprie aspettative.

“Gestiamo oltre 350 richieste, nonostante il periodo”, conferma Silvio Guidotti [nel riquadro], il titolare dell’Agenzia, “perciò abbiamo la necessità costante di conoscere bene il territorio e le zone, per poter offrire un servizio puntuale. Nel contempo dobbiamo capire le esigenze delle persone ed essere sempre aggiornati sulle opportunità, proprio per realizzare i vostri sogni”.

Ad una prima diffidenza iniziale i ragazzi e le ragazze dello Studio Uno sapranno velocemente farsi volere bene e farsi apprezzare come validi consulenti in fatto di case da vendere, acquistare o affittare. Con un valore aggiunto: lo stile Tecnocasa.

In ogni caso, chiunque avesse dei dubbi sulle persone che incontra o volesse informazioni può contattare l’ufficio: 0143.741795.

Studio Novi Uno s.a.s.

corso Marenco, 20

0143 1820018

lhs3@tecnocasa.it

Tecnorete

via Garibaldi 91

327 4739129

al2s4@tecnorete.it

Studio Re sas

corso Acqui, 40/B – Alessandria

0131 348064

e.cirimele@tecnocasa.com

web: http://alessandria1.tecnocasa.it

Marta Caglieris e Matteo Iacono