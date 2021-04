Sportello Al Lavoro: aperto a tutti, per opportunità e consulenze

Formazione e lavoro, due concetti strettamente legati a cui Cnosfap Serravalle Scrivia tiene molto per offrire opportunità di crescita e di cambiamento. Oltre ai già noti ed apprezzati corsi per la preparazione al mondo del lavoro – con stage nelle aziende – è attivo un importante servizio “Al lavoro”, un vero e proprio sportello accreditato dalla Regione Piemonte a norma di legge a cui gli utenti possono rivolgersi per tutte le fasi della ricerca del lavoro. Dalla compilazione del curriculum all'orientamento, fino all'incontro tra domanda ed offerta.

È molto importante sottolineare che tali servizi sono accessibili a tutti, non solo i frequentanti i corsi, ai quali è garantito un passaggio diretto. È quindi uno strumento di supporto, non sostitutivo, dei Centri per l'impiego classici, sempre gratuito per i singoli richiedenti grazie al quale si possono avere informazioni o ci si può rivolgere per conoscere nuove opportunità per l'accesso facilitato al mondo del lavoro, specialmente per i giovani. Il personale altamente specializzato che opera nel settore da anni è infatti sempre aggiornato su bandi e su altre forme di sostegno, accompagnando l'utente nella compilazione burocratica delle richieste necessarie. A loro ci si può rivolgere per qualsiasi tipo di informazione o richiesta, con la certezza di ricevere la miglior attenzione.

Lo Sportello è rivolto alle aziende per segnalare esigenze in campo lavorativo o per entrare nel programma di offerta di tirocini formativi, oppure per consulenze varie sulla gestione dei contratti di lavoro o di altre incombenze in materia.

Per informazioni: http://lavoro.cnosfap.net

Orario di apertura al pubblico:

LUNEDÌ 11.00 /13.00 e 14.00 / 16.00

MARTEDÌ 11.00 /13.00 e 14.00 / 16.00

GIOVEDI 14.00 / 16.00

Orario di ricevimento su appuntamento:

MERCOLEDÌ 9.00/13.00

GIOVEDI 11.00 / 13.00

VENERDÌ 9.00/13.00

Per fissare appuntamento chiamare il numero 0143 686465 o inviare e-mail a servizilavoro.serravalle@cnosfap.net

CNOSFAP SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net