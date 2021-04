Casa di Carità, successo per il corso “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”

Si sta completando alla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Novi Ligure l’avvio dei corsi del mercato del lavoro. Così dopo i due serali “Paghe e Contributi” e “Addetto Magazzino e Logistica” e i diurni “Contabilità Aziendale” ed “E–Commerce”, nei giorni scorsi ha preso avvio il “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni” di 500 ore riservato a persone in possesso di Licenza Media, con 150 ore di stage in azienda e per il quale ci sono ancora posti disponibili. Per quest’ultimo corso risulta molto interessante il bacino di utenza, poiché alcuni iscritti provengono dalle province di Cuneo e di Torino e uno anche dalla capitale.

La possibilità di effettuare ore a distanza, ma soprattutto la ricerca di un percorso interessante, difficile da individuare altrove, ha consentito questa scelta che pone la Casa di Carità al centro dell’attenzione oltre i confini territoriali. Sicuramente un grande motivo di soddisfazione per il Personale del Centro, da sempre attento alle esigenze del mercato del lavoro ma anche alle necessità degli allievi.

La segreteria del Centro è disponibile per fornire informazioni e riceve su appuntamento con orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle ore 8 alle ore 13. Per contatti: Tel. 0143/323807 – email: centro.novi@casadicarita.org