Onoranze funebri Rocco Stefania Srls: rispetto, qualità e professionalità al femminile

Presenti e apprezzati sul territorio da oltre 40 anni, da qualche mese la professionalità e la cura per i dettagli delle Onoranze Funebri Rocco Stefania SRLS sono a disposizione degli utenti novesi, i quali potranno affidarsi in prima persona alla responsabile per tutte le incombenze funerarie e ricevere l'attenzione necessaria.

Più scelta, più servizi, più qualità, gestite da Stefania Rocco, la quale mette a disposizione non solo l'esperienza, ma anche la sensibilità femminile: “E’ importante comprendere che, il cliente che si rivolge a me, non lo fa per acquistare un prodotto; quello di cui ha bisogno in quel momento particolare che è la perdita di un proprio caro, è innanzitutto di un aiuto", sottolinea Stefania, “Ogni persona ha esigenze e richieste differenti. Non esiste un funerale uguale all'altro. Bisogna capire subito i sentimenti e le sensazioni del cliente per porsi sulla stessa lunghezza d'onda emotiva.Organizzarsi e farlo in tempi brevissimi è il segreto per riuscire, mantenendo umanità e delicatezza".

Si lavora con fornitori e ditte ‘made in Italy’, ma i prodotti sono per tutte le tasche e per qualsiasi tipo di rito o trasporto (nazionali ed internazionali): “Lo staff è composto da una decina di persone, abbiamo a disposizione due autofunebri, tre furgoni ed una Casa Funeraria in costruzione. Per i lavori cimiteriali e per gli addobbi floreali collaboriamo con i migliori professionisti del settore”.

Le Onoranze Funebri Rocco Stefania SRLS ti seguono in ogni fase: dalla pratiche burocratiche alla cerimonia vera e propria, fino ai lavori cimiteriali. E non solo: grazie alla collaborazione di esperti professionisti del settore, sempre con un unico punto di riferimento ci si può affidare a loro anche per sbrigare le pratiche di successioni e reversibilità.

Le Onoranze Funebri Rocco Stefania SRLS si propongono come impresa funebre di qualità, suggerendo cautela verso campagne pubblicitarie di dubbio gusto proposte per le nostre strade.

Tel. 0143 477104 - 340 4821377 - SERVIZIO H24