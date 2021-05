Tecnocasa Novi tra le migliori agenzie d'Italia del gruppo

Studio Novi Uno sas, affiliato Tecnocasa, ha ricevuto un importante riconoscimento aziendale, frutto di professionalità ed esperienza. Non a caso l'agenzia immobiliare è un punto di riferimento per tutto il Novese in fatto di compravendite e affitti d’ogni genere. Lo hanno capito i Novesi, lo hanno confermato a livello nazionale.

Silvio Guidotti, responsabile della Studio Uno, ha infatti recentemente ritirato il premio come “Miglior Produzione 2020” tra gli uffici di una zona vasta che comprende Alessandrino, Astigiano e cintura Torinese. “Lo dedico a tutti i miei collaboratori e ai miei clienti. I primi hanno dimostrato di saper onorare al meglio il marchio Tecnocasa, mettendo a disposizione energie e professionalità. I secondi, i quali in un anno difficile per tanti motivi e non certo facile economicamente hanno scelto Tecnocasa di Novi Ligure come consulente per i propri affari. Come detto, una bella soddisfazione che arriva da anni di lavoro, conoscenza del territorio e cura nei dettagli”.

Novi Ligure ha surclassato città e aree metropolitane con una vivacità immobiliare ben diversa, aree turistiche o universitarie con una richiesta sicuramente più elevata e volumi, in proporzione, decisamente superiori. Eppure Silvio Guidotti e il suo staff sono riusciti a farsi conoscere, apprezzare e a farsi strada nel mercato locale, crescendo in un anno critico, a livelli importanti. Tecnocasa Novi Ligure è stata premiata inoltre per la gestione della clientela, ulteriore elemento distintivo rispetto alla concorrenza.

