Premio Rotary al CNOSFAP, vince la 19enne Salma Astafa

C’è anche una studentessa del CNOSFAP di Serravalle Scrivia tra i premiati del concorso indetto dai Rotary per valorizzare progetti sulla sostenibilità ambientale. Si tratta di Salma Astafa, 19enne di origini marocchine che abita con la famiglia a Rocchetta Ligure, in val Borbera. La premiazione si è tenuta un paio di settimane fa, purtroppo “in ritardo” di un anno a causa della pandemia.

Per Salma è stata anche l’occasione per parlare della propria esperienza scolastica. «Dopo la scuola media ho frequentato per due anni il liceo linguistico ma non sono riuscita a integrarmi, nonostante non avessi cattivi voti. Mi è stato consigliato di rivolgersi al CNOSFAP di Serravalle Scrivia. Lì ho trovato persone che mi hanno ascoltato, che hanno capito la mia situazione e che mi hanno aiutato a ripartire. Rispetto al liceo, ho trovato un ambiente più familiare in cui mi sono trovata maggiormente a mio agio».

Oggi Salma ha terminato il proprio percorso al CNOSFAP e sta studiando per l’esame di maturità. «Dopo mi cercherò un lavoro, in attesa di decidere se proseguire gli studi oppure no», dice. «Cosa mi piacerebbe fare se potessi scegliere io? Sono indecisa tra l’agente immobiliare, l’hostess di volo e il consulente commerciale».

Anche per Salma sono stati diversi i periodi di stage in azienda organizzati dal CNOSFAP, al fine di far toccare con mano il mondo del lavoro ai giovani studenti: «Sono stata per tre mesi all’Outlet e poi all’Iper di Serravalle. Ma ho anche lavorato come apprendista barista, cameriera e animatrice per i bimbi».

